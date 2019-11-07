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Стало известно, на строительство каких дорог Украина берет кредит

Комментариев: 1
Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в четырех областях.
В Украине будут вестись масштабные работы на дорогах
В Украине будут вестись масштабные работы на дорогах
depositphotos.com

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин берет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса. Об этом чиновник сообщил накануне на своей странице в Facebook.

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По его словам, капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

При этом кредит рассчитан на 15 лет с базой. Процентная ставка – около 0,6% годовых.

Накануне Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что киевские ж/д передадут в концессию.

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Теги: Украина, кредиты, дороги, дорога, инфраструктура, кредит, Ремонт дорог, Министерство инфраструктуры, Мининфраструктуры
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.11.2019, 16:10
Оценка:  0
гость
А на ремонт моста Патона кредит не хочет взять? Там местами ржавчина съела больше сантиметра металла!
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