Стало известно, на строительство каких дорог Украина берет кредит

Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в четырех областях.

В Украине будут вестись масштабные работы на дорогах depositphotos.com

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин берет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса. Об этом чиновник сообщил накануне на своей странице в Facebook.

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По его словам, капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

При этом кредит рассчитан на 15 лет с базой. Процентная ставка – около 0,6% годовых.

Накануне Кабмин одобрил привлечение кредита Европейского инвестиционного банка в размере 450 млн евро для развития трансъевропейской транспортной сети.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что киевские ж/д передадут в концессию.



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