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Кто в следующем году будет платить за коммуналку больше всех

Комментариев: 2
Некоторые домохозяйства вынуждены будут платить больше.
Домохозяйства с большим уровнем дохода вынуждены будут платить за коммуналку больше
Домохозяйства с большим уровнем дохода вынуждены будут платить за коммуналку больше
depositphotos.com

Домохозяйства с большим уровнем дохода вынуждены будут с 1 мая следующего года платить за коммунальные услуги больше из-за изменения процента обязательного платежа с 15% до 20%. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, пишет УНН.

“На сегодняшний день базовое соотношение предполагает, что семьи, в которых два прожиточных минимума, платят 15%, но за счет того, что система субсидий сосредоточена в основной своей массе на категории, которая имеет доход меньше, чем два прожиточных минимума, реально прошлый отопительный период уплата среднего процента от дохода составила 9,8%. Учитывая такую ​​ситуацию и то, что мы предполагаем необходимость поддержки более незащищенных слоев населения, с мая следующего года будет изменен процент в соответствующей формуле. Домохозяйства, которые имеют меньший процент, будут иметь и меньше доначислений“, - пояснил Музыченко.

По его словам, если раньше пенсионер при пенсии в 2000 грн платил за коммунальные услуги около 8-9%, то после 1 мая он будет платить уже 10%, что, по мнению чиновника, является не критическим.

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При этом он добавил, что изменения сфокусированы на том, чтобы усилить адресность соцподдержки и обеспечить тех, кто больше нуждается в помощи из-за низких доходов.

Напомним, украинцы сокращают долги за коммунальные услуги.

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Теги: коммунальные платежи, субсидии, Музыченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 15:58
Оценка:  +1
гость
Я так понял 2000 грн.это высокий доход?
гость  (аноним)  07.11.2019, 15:56
Оценка:  0
гость
Фамилия чиновника? Где такая сука живет?
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