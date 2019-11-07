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В ноябре платежки за коммуналку будут приходить в полном размере

Комментариев: 2
Льготы и субсидии учтены не будут.
В ноябре платежки за коммуналку будут приходить в полном размере
В ноябре платежки за коммуналку будут приходить в полном размере
depositphotos.com

В ноябре украинцы получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга в Киеве, пишет Newsone.

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Музыченко сказал, что такой нововведение будет связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

“Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот“, - сказал Музыченко.

Чиновник отметил, что органы соцзащиты будут вести подсчет и после этого будут перечислять средства либо на оплату коммунальных услуг в  государственный Ощадбанк, либо на указанные реквизиты, чтобы льготник получил средства и оплатил коммунальные услуги самостоятельно.

Музыченко сказал, что 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме - через Ощадбанк.

Напомним, недавно стало известно, кто в следующем году будет платить за коммуналку больше всех.

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Теги: коммуналка, Музыченко, субсидии, льготы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 17:45
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гость
Власть- это террористы населения собственной страны на деньги, любым способом. Люмпены должны.
Noblesse_obliger    07.11.2019, 17:22
Оценка:  0
Noblesse_obliger
коМАНДА ЗЁ и этим всё сказано!!!
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