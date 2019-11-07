Льготы и субсидии учтены не будут.

В ноябре платежки за коммуналку будут приходить в полном размере depositphotos.com

В ноябре украинцы получат квитанции за коммунальные услуги с полным размером платежа - без учета льгот и субсидий. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга в Киеве, пишет Newsone.

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Музыченко сказал, что такой нововведение будет связано с началом второго этапа монетизации субсидий.

“Начиная с платежек за октябрь все льготники и субсидианты будут получать полный размер платежки без учета льгот“, - сказал Музыченко.

Чиновник отметил, что органы соцзащиты будут вести подсчет и после этого будут перечислять средства либо на оплату коммунальных услуг в государственный Ощадбанк, либо на указанные реквизиты, чтобы льготник получил средства и оплатил коммунальные услуги самостоятельно.

Музыченко сказал, что 95% льготников получают субсидии в безналичной денежной форме - через Ощадбанк.

Напомним, недавно стало известно, кто в следующем году будет платить за коммуналку больше всех.



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