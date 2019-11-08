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Трампа оштрафовали на 2 млн долларов

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За злоупотребления в работе его собственного благотворительного фонда.
Дональд Трамп
Дональд Трамп
depositphotos.com

Суд в Нью-Йорке в четверг обязал президента Дональда Трампа выплатить 2 миллиона долларов целому ряду благотворительных организаций в качестве штрафа за злоупотребления в работе его собственного благотворительного фонда, средства которого были использованы Трампом в личных политических и бизнес-интересах. Об этом пишет Голос Америки.

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Иск против президента США Дональда Трампа был подан генеральной прокуратурой Нью-Йорка. Состоялся суд.

Судья Сэлиэнн Скарпулла вынесла решение о штрафе по делу о злоупотреблениях в Trump Foundation.

Суд постановил, что президент незаконно задействовал сотрудников своей предвыборной кампании для работы в фонде при проведении мероприятия по сбору средств для ветеранов при подготовке к предвыборной партийной конференции в Айове в 2016 году.

Суд утверждает, что на самом еле мероприятие организовали для продвижения политической кампании Трампа.

Напомним, Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины на европейские авто

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Теги: Трамп, суд, США
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