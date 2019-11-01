Минюст полностью открыл единый реестр предпринимателей
Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе, пишет Экономическая правда.
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Теперь у граждан появилась возможность отслеживать ряд новых параметров.
“Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине.
Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ДФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.
С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире“, — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
Пополнять открытые данные реестра планируют раз в неделю.
Напомним, в Кабмине запускают онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу.
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