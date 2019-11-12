В Украине рекордный урожай зерновых – Минэкономики

Одной только пшеницы украинские аграрии соберут более 28 млн тонн. Это на 3,5 млн тонн больше прошлогоднего показателя.

Производство зерновых в Украине в 2019 году обновит рекорд и достигнет 74 млн тонн. Такие данные озвучил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook во вторник, 12 ноября.

“По предварительным расчетам и данным областей в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составит в пределах 74 млн тонн, что на 4 млн тонн больше чем в 2018 году“, – написал министр.

Так, урожай пшеницы составит 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше), кукурузы на зерно – 35 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше), ячменя – 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн больше), ржи – 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн), овса – 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн), гороха – 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн), гречки – 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн), проса – 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн); риса – 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).

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Как известно, в 2018 году Украина собрала рекордный урожай зерновых – около 70,1 млн тонн против 62 млн тонн годом ранее.

Напомним, Украина экспортировала рекордный объем зерновых.

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