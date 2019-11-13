10% украинцев готовы продать свою землю — Соколовская

Министр подчеркнула, что мораторий на продажу земли не дает возможности рынку развиваться.

Лишь 10% украинцев, которые владеют землей, готовы ее продать. Об этом написала министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

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Министр напомнила, что сегодня парламент в первом чтении будет рассматривать земельную реформу.

“Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересован, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа, – были нормой. Но это не норма”, – отметила Соколовская.

Она подчеркнула, что мораторий на продажу земли “не дает возможности рынку развиваться – ни фермерам, ни крестьянам”.

“Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать – продавать украинцу свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные – планируют работать на своей земле”, – отметила министр.

Министр акцентировала, что либеральный рынок – это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан, а с другой стороны – поступления в бюджет, которые можно направить на помощь тем, кто больше всего нуждается.

Лишь 10% украинцев, которые владеют землей, готовы ее продать facebook.com

Напомним, стало известно, сколько будет стоить гектар земли в Украине.

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