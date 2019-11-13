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10% украинцев готовы продать свою землю — Соколовская

Комментариев: 2
Министр подчеркнула, что мораторий на продажу земли не дает возможности рынку развиваться.
Юлия Соколовская
Юлия Соколовская
facebook.com

Лишь 10% украинцев, которые владеют землей, готовы ее продать. Об этом написала министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

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Министр напомнила, что сегодня парламент в первом чтении будет рассматривать земельную реформу.

“Эту реформу в течение почти 20 лет активно саботируют те, кто заинтересован, чтобы рынок и дальше продолжал работать в тени, чтобы фермеры за копейки, а иногда даже за мешок зерна сдавали в аренду свой пай. Чтобы контракты аренды на 49 лет, считайте, что это фактически продажа, – были нормой. Но это не норма”, – отметила Соколовская.

Она подчеркнула, что мораторий на продажу земли “не дает возможности рынку развиваться – ни фермерам, ни крестьянам”.

“Наша команда выступает за то, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в жизнь людей. Не государство должно решать – продавать украинцу свою землю или нет. Лишь 10% владельцев готовы продать свою землю. Остальные – планируют работать на своей земле”, – отметила министр.

Министр акцентировала, что либеральный рынок – это инвестиции, новые рабочие места, новые технологии и выходы на другие рынки, достойные и официальные заработные платы для граждан, а с другой стороны – поступления в бюджет, которые можно направить на помощь тем, кто больше всего нуждается.

Лишь 10% украинцев, которые владеют землей, готовы ее продать
Лишь 10% украинцев, которые владеют землей, готовы ее продать
facebook.com

Напомним, стало известно, сколько будет стоить гектар земли в Украине.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, Соколовская
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.11.2019, 15:39
Оценка:  -1
гость
п и з да б о л ы ! ! ! 99% украинцев готовы продать свою землю и чем дороже тем лучше, и пох кому. Кудахтают только те, у кого нет земли. Но наши п ид а р а сы у руля не дадут этому никогда случится. Им выгодней самим за копейки арендовать/покупать у этих же самих селян землю. СДОХИНТЕ Г А Н ДОНЫ
Путин_xyйло    13.11.2019, 15:41
Оценка:  0
Путин_xyйло
Отжать дешевле чем купить!
Путин_xyйло    13.11.2019, 15:34
Оценка:  0
Путин_xyйло
Рынок земли нужен, а рынок электроэнергии нет?! Слуги, определитесь, рынок это плохо или хорошо!
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