Регулятор назвал причину рекордной прибыли банков

В текущем году банки в полтора раза сократили отчисления в резервы. спрос на банковские услуги растет.

Банки Украины рекордно наращивают прибыль в 2019 году из-за роста спроса на банковские услуги. Как напоминает пресс-служба Национального банка, за три квартала текущего года прибыль банков составила 48,4 млрд грн - в 4,4 раза больше, чем в прошлом году.

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Более половины прибыли сектора сформировал ПриватБанк. Из 76 действующих банков прибыльными было 66 учреждений. Их прибыль составила 49,6 млрд грн.

Как отмечается в обзоре, отчисления в резервы сектора были лишь на 7,3% выше, чем в предыдущем квартале, но на 58,2% ниже, чем за девять месяцев прошлого года. Среди банков с существенными отчислениями в резервы были два госбанка и один банк с российским капиталом.

“Банковский сектор работает в благоприятных макроэкономических условиях: темпы роста депозитов достаточны для поддержания кредитования, а рост спроса бизнеса и населения на банковские услуги обеспечивает высокую прибыль“, - говорится обзоре.

По данным НБУ, риски доходности банковского сектора в среднесрочном периоде являются умеренными.

Напомним, что недавно была назначена дата апелляции по национализации Привата.

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