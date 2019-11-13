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Коломойский: Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС, Россия нас ждет

Комментариев: 20
Также олигарх подчеркнул, что Россия могла бы помогать Украине финансово.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
flickr.com

Игорь Коломойский считает, что Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС. Об этом олигарх заявил в интервью The New York Times.

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Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал Коломойский, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

“Вы все равно не возьмете нас“ в альянс, - сказал Коломойский. - “Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы принять нас в новый Варшавский договор“.

Также олигарх подчеркнул, что Россия могла бы помогать нам финансово и тогда Украине не пришлось бы ждать денег от МВФ.

“Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги“.

Напомним, суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд.

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Теги: Коломойский, НАТО, ЕС
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Комментариев (20)
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Осталось 300 символов
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Жиди-Крадуть    13.11.2019, 17:08
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Баня плохо кончит
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 17:07
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Собираем людей на Погромы. Эта Жидовская Мафия уже совсем обнаглела. Скоро они Украинцев будут в рабство Росс и Польше продавать
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 17:04
Оценка:  0
Жиди-Крадуть
Мой прогноз на следующий год : Колмойша будет или повешен на Майдане, или сидеть в Американской тюрьме, или бежит в Израиль.
гость  (аноним)  13.11.2019, 17:03
Оценка:  +2
гость
УКРАИНЦЫ, ГОЛОСУЕМ - КТО ЗА ТО, ЧТОБЫ ВЫДАТЬ КАЛОмойского США?
Жиди-Крадуть    13.11.2019, 17:02
Оценка:  +2
Жиди-Крадуть
Самый главный вор Украины еще и прогнозы делает.
colavova    13.11.2019, 17:00
Оценка:  +1
colavova
а пуйло в курсе о бененых мечтах?
гость  (аноним)  13.11.2019, 16:58
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 13.11.2019, 16:53

Совсем ты стеб не понимаешь...
гость  (аноним)  13.11.2019, 16:56
Оценка:  -3
гость
А еврей прав,Россия ждет,но ждет когда Украина совсем обнищает и сама в вассалы пойдет. Иначе бы еще в 2014 году оттяпала минимум по Днепру, максимум по Бугу. Не все ли одно санкции получать - за Крым или за бОльшую часть Украины?
гость  (аноним)  13.11.2019, 16:53
Оценка:  +4
гость
(аноним) 16:41 "Россия не станет вкладываться пока бандеро-нацистов не изведет"

О-о-о!!!
Уе.б.ан кацапский, уже размечтался? Этот жидок прикольнулся а ты губу раскатал?
Кацапские выблядки, обломайтесь, КУЙ вам а не Украина!
Мока    13.11.2019, 16:51
Оценка:  +3
Мока
Только деньги!. Эта тварь жалкая все деньгами меряет. Когда уже подавится?
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