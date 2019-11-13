Коломойский: Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС, Россия нас ждет

Также олигарх подчеркнул, что Россия могла бы помогать Украине финансово.

Игорь Коломойский считает, что Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС. Об этом олигарх заявил в интервью The New York Times.

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Ясно, что Европейский Союз и НАТО никогда не примут Украину, сказал Коломойский, поэтому было бы лучше принять реальность и даже не пытаться стремиться туда.

“Вы все равно не возьмете нас“ в альянс, - сказал Коломойский. - “Нет смысла тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы принять нас в новый Варшавский договор“.

Также олигарх подчеркнул, что Россия могла бы помогать нам финансово и тогда Украине не пришлось бы ждать денег от МВФ.

“Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня, - сказал Коломойский. - Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги“.

Напомним, суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд.

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