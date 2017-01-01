Президент заявил о погашении долгов перед шахтерами

На это было выделено 1 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о погашении задолженности по зарплатам шахтерам. Об этом президент написал на странице в соцсети Facebook.

“Задолженность по заработной плате шахтерам погашена!..Вчера шахтерам Донбасса, Луганской, Волынской и Львовской областей перечислили 1 млрд грн. Деньги уже на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников“, - написал президент.

Зеленский также акцентировал, что люди всегда будут в приоритете, а обеспечение украинского производства угольной продукции — крайне важно для независимости нашей страны.

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Президент поблагодарил всех, кто был причастен к погашению долга перед шахтерами.

Зеленский акцентировал, что люди всегда будут в приоритете facebook.com

Напомним, президент подписал закон об обличителях коррупции.

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