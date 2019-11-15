СМИ: Коломойский нанял адвоката из окружения Трампа

Интересы Коломойского в США будет представлять адвокат, ранее работавший на Трампа. Речь идет об иске к олигарху со стороны ПриватБанка.

Адвокат из окружения Трампа будет представлять интересы Коломойского в суде depositphotos.com

Интересы украинского бизнесмена Игоря Коломойского в американском суде будет представлять адвокат Марк Касовиц, на протяжении нескольких лет работавший с президентом США Дональдом Трампом. Об этом передает агентство Bloomberg.

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Ссылаясь на материалы суда в штате Делавэр, агентство отмечает, что речь идет о судебных тяжбах, связанных с обвинениями в адрес Коломойского со стороны руководства ПриватБанка.

Суть гражданского иска сводится к тому, что Коломойский якобы вывел из банка несколько миллиардов долларов. На эти средства, по версии стороны обвинения, были закуплены бизнес и недвижимость в США.

Ранее сообщалось, что суд избавил Коломойского от долгов перед ПриватБанком на 7,5 млрд. Некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между Приватбанком и компаниями бизнесмена были признаны недействительными.

Напомним, Коломойский и Боголюбов выплатили ПриватБанку многомиллионную компенсацию.

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