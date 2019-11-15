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Гончарук анонсировал смену руководства Укрализныци

Комментариев: 3
Премьер сказал, что кадровое решение будет принято в ближайшее время.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Кабмин в ближайшее время примет кадровое решение, которое касается “Укрзализныци“. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время эфира на 1+1.

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По его словам, работники предприятия жалуются на “дикую коррупцию“, так как менеджмент “занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в “Укрзализныце“.

“Люди в первую очередь протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители. Главная претензия к ним - коррупция в “Укрзализныце“, к сожалению, продолжается. Она там совершенно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, потому что продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно“, - отметил премьер.

Гончарук подчеркнул, что люди обеспокоены тем, что могут потерять свои места и эта проблема возникает из того, что компания очень неэффективная и убыточная.

“Если люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в “Укрзализныце“, то нормальной работы не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить“, - сообщил премьер-министр.

Напомним, премьер-министр рассказал, как бесплатно получить земельный участок.

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Теги: Укрзализныця, Гончарук, Кабмин
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.11.2019, 14:27
Оценка:  0
гость
На их место придут кумовья "Слуг народа" и все продолжится в том же духе... И будет прихватизировано этими самыми слугами
Goga19041984    15.11.2019, 14:17
Оценка:  0
Goga19041984
как железнодорожник заявляю, это очень правильно, очень..рад что наконец то эти мразоменеджеры уйдут
Goga19041984    15.11.2019, 14:14
Оценка:  0
Goga19041984
правильно, гнать мразотного Кравцова и с ним же мерзость которую он делает и этих менеджеров вонючих с з/п от 50 да 500 тыс в месяц, а у работника от 3.5 до 7 тыс.
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