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Педагогам повысят зарплаты в следующем году

Комментариев: 3
Кабмин обещает поддерживать молодых специалистов.
Заработные платы педагогов вырастут на 9%
Заработные платы педагогов вырастут на 9%
depositphotos.com

В Украине в следующем году заработные платы педагогов вырастут на 9%. Такую динамику заложили в проект бюджета на 2020 год, который Верховная Рада приняла во втором чтении 14 ноября.

Сегодня в Украине молодой учитель зарабатывает около 5,4 тыс грн в месяц. Педагог со стажем сможет заработать больше – 8,18 тыс грн.

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С учетом заложенного в бюджете повышения, зарплата молодого учителя должна вырасти до 5,9 тыс грн, опытного учителя – до 8,9 тыс грн.

Также бюджет предусматривает дополнительные финансовые выплаты молодым учителям.

Молодой педагог со стажем до 10 лет в конце года будет получать выплату в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 – это почти 21 тыс грн. Планируется, что такую помощь получат 73,9 тыс учителей.

Напомним, президент заявил о погашении долгов перед шахтерами.

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Теги: зарплата учителей, рынок труда, Госбюджет, Кабмин
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.11.2019, 15:50
Оценка:  0
гость
Уже 29 лет подряд я это слышу каждый год. А воз и ныне там.
гость  (аноним)  15.11.2019, 15:46
Оценка:  0
гость
Никому не нужны умные и грамотные люди. Нужны воры, убийцы, мошенники, кидалы, разводилы и прочая шушера сидящая на горбу трудового народа. А понты их покровители.
гость  (аноним)  15.11.2019, 15:29
Оценка:  0
гость
хоть бы до 4тыс$ в год подняли...
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