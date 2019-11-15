В Украине спишут 80% старых вагонов поездов — Криклий

Деньги на это будут брать у иностранных организаций.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют списать около 80% вагонов пассажирских поездов. Об этом пишет Liga.net.

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Правда, министр заявил, что в бюджете 2020 года на списание вагонов денег не предусмотрено. Поэтому средства будут привлекаться из иностранных источников, в частности, через кредиты ЕБРР.

Также министр рассказал о грядущих масштабных проектах.

“Мы хотим развивать реку, нарастить потенциал речных перевозок, как минимум в три раза. Будет речное сообщение с Беларусью. Днепр станет большой транспортной артерией. Это здорово, поскольку разгружает дороги, более экологично и дешевле“, - заявил Криклий.

Министр прокомментировал и концессию, о которой в последнее время все говорят. Речь идет о том, чтобы сдавать украинские вокзалы, аэропорты, порты и дороги. Министр рассказал, что потенциально под концессию рассматриваются порты Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморск. Более маленькие порты хотят продать. Изучают в министерстве также вариант отдачи под концессию аэропорты Запорожье, Херсон, Черновцы и Львов.

Криклий поделилися мнением о коррупции:

“В министерстве я не замечал каких-то сильных связей с бизнес-группами. Другое дело, есть у отдельных товарищей желание держаться за кресло. Это сразу видно, когда с пяти разных сторон звонят и рекомендуют этого человека“, - акцентировал чиновник.

Напомним, стало известно, на строительство каких дорог Украина берет кредит.

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