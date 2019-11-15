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В Украине спишут 80% старых вагонов поездов — Криклий

Комментариев: 10
Деньги на это будут брать у иностранных организаций.
Владислав Криклий
Владислав Криклий
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что в Украине планируют списать около 80% вагонов пассажирских поездов. Об этом пишет Liga.net.

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Правда, министр заявил, что в бюджете 2020 года на списание вагонов денег не предусмотрено. Поэтому средства будут привлекаться из иностранных источников, в частности, через кредиты ЕБРР.

Также министр рассказал о грядущих масштабных проектах.

“Мы хотим развивать реку, нарастить потенциал речных перевозок, как минимум в три раза. Будет речное сообщение с Беларусью. Днепр станет большой транспортной артерией. Это здорово, поскольку разгружает дороги, более экологично и дешевле“, - заявил Криклий.

Министр прокомментировал и концессию, о которой в последнее время все говорят. Речь идет о том, чтобы сдавать украинские вокзалы, аэропорты, порты и дороги. Министр рассказал, что потенциально под концессию рассматриваются порты Одессы, Мариуполя, Бердянска и Черноморск. Более маленькие порты хотят продать. Изучают в министерстве также вариант отдачи под концессию аэропорты Запорожье, Херсон, Черновцы и Львов.

Криклий поделилися мнением о коррупции:

“В министерстве я не замечал каких-то сильных связей с бизнес-группами. Другое дело, есть у отдельных товарищей желание держаться за кресло. Это сразу видно, когда с пяти разных сторон звонят и рекомендуют этого человека“, - акцентировал чиновник.

Напомним, стало известно, на строительство каких дорог Украина берет кредит.

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Теги: Криклий, инфраструктура, концессионная дорога
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  15.11.2019, 17:46
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 15.11.2019, 17:20
Возможно, современные суда экологичнее и дешевле, но это теория. А на практике совковое гавно и опять же да - объемы. А жд вообще цирк - Интерсити Киев-Днепр идет 6 часов, а обычный ночной поезд 7 часов.
гость  (аноним)  15.11.2019, 17:42
Оценка:  -1
гость
Вагоны же от СССР достались, всё в рамках декомунизации))) только речные катера и баржи тоже сделаны в союзе, так что такое себе предложение
гость  (аноним)  15.11.2019, 17:20
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 15.11.2019, 17:13

Вы не правы, говорю вам как штурман-помощник механика.Если судно не барахло времен совка, то выгодней и экологичней авто и жд транспорта в разы. Однако для этого надо большие партии грузов (минимум 1600тонн на сухогруз типа Волго-Дон)И нет речпортов
BabaYul    15.11.2019, 17:16
Оценка:  +2
BabaYul
Земля, вокзалы, порты, дороги, аэропорты... Налетай, подешевело. Предновогодняя распродажа оптом и в розницу. Люди добрые, берите всё, кому что надо. Сами мы и безмозглые, и рукожопые. Нам не надо ничего.
Глод    15.11.2019, 17:14
Оценка:  +2
Глод
80% старых вагонов спишут. А новые на их место поставят?
гость  (аноним)  15.11.2019, 17:13
Оценка:  +1
гость
Что мелет этот да-ун? Списать не мудрено,вот на новые вагоны кто гроши даст?А про речфлот вообще ахинея:во первых надо строить суда,чистить и обустраивать русла и обстановку рек, выучить персонал.Да и перевозки баржами требуют большие объемы.А не россыпь фермеров и коммерсантов
Глод    15.11.2019, 17:20
Оценка:  0
Глод
Большинство речпортов пассажирских тоже требуют или ремонта капитального, или их строить с нуля надо.
гость  (аноним)  15.11.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
Реку развивать? Экологичнее, дешевле? Ты хоть знаешь, баранчик Шон, сколько мазута и прочей хрени сливается в реку и сколько нужно топлива всем этим баржам и прочим парахедам?
sansantral    15.11.2019, 17:11
Оценка:  +1
sansantral
а какже гиперзалуп?
гость  (аноним)  15.11.2019, 17:11
Оценка:  0
гость
Кто этот пупсик розовощекий? Списать, продать на металлолом и бабло распилить много ума не надо. Кто тебе под этот бред бабло даст? Никто, а брать ты его будешь, повышая и без того безумные цены на билеты. Министры хреновы, они хоть школу закончили...
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