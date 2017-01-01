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Берут ли взрослые дети деньги у своих родителей в Украине

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Журналисты провели соцопрос, чтобы выяснить, готовы ли родители поддерживать материально своих взрослых детей.
Большинство родителей готовы помогать своим детям, когда те вырастут
Большинство родителей готовы помогать своим детям, когда те вырастут
depositphotos.com

Недавно известный американский актер Эштон Кутчер заявил, что он вместе с женой Милой Кунис не собирается давать деньги своим детям, когда те вырастут. Дают ли украинцы деньги своим выросшим детям, рассказывает ТСН.

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Журналисты провели соцопрос, чтобы выяснить, что по этому поводу думают граждане нашей страны.

20-летняя студентка Екатерина согласна со звездной парой. Дети выросли — никакого спонсорства. Девушка считает, что если родители будут давать деньги, то ребенок не сможет стать самостоятельным. Но подруга девушки Сара имеет другое мнение и считает, что родители должны помогать своим детям.

Владимир имеет взрослых детей и убежден, что им следует оказывать материальную помощь. Но при этом акцентирует, что во времена его молодости, помощи не получал.

Наталья имеет 35-летнего сына и до сих пор помогает ему, как может.

Психолог и молодая мама Светлана Прядун считает, что детей с малого возраста нужно приучать к деньгам и объяснять, как ними распорядиться. Бездумная помощь, по мнению психолога, может негативно повлиять на ребенка.

Напомним, стало известно, сколько платят молодым специалистам в Украине.

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Теги: материальная помощь, дети и взрослые
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