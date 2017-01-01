Берут ли взрослые дети деньги у своих родителей в Украине

Журналисты провели соцопрос, чтобы выяснить, готовы ли родители поддерживать материально своих взрослых детей.

Недавно известный американский актер Эштон Кутчер заявил, что он вместе с женой Милой Кунис не собирается давать деньги своим детям, когда те вырастут. Дают ли украинцы деньги своим выросшим детям, рассказывает ТСН.

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Журналисты провели соцопрос, чтобы выяснить, что по этому поводу думают граждане нашей страны.

20-летняя студентка Екатерина согласна со звездной парой. Дети выросли — никакого спонсорства. Девушка считает, что если родители будут давать деньги, то ребенок не сможет стать самостоятельным. Но подруга девушки Сара имеет другое мнение и считает, что родители должны помогать своим детям.

Владимир имеет взрослых детей и убежден, что им следует оказывать материальную помощь. Но при этом акцентирует, что во времена его молодости, помощи не получал.

Наталья имеет 35-летнего сына и до сих пор помогает ему, как может.

Психолог и молодая мама Светлана Прядун считает, что детей с малого возраста нужно приучать к деньгам и объяснять, как ними распорядиться. Бездумная помощь, по мнению психолога, может негативно повлиять на ребенка.

Напомним, стало известно, сколько платят молодым специалистам в Украине.

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