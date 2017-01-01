США и Китай обсудили первую часть торговой сделки

Американские и китайские переговорщики созвонились и обсудили вопросы первой части торговой сделки.

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.

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По данным министерства коммерции Китая, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Представители США и Китая конструктивно обсудили вопросы первой части торговой сделки, а также достигли договоренности о поддержании тесного контакта.

Стоит отметить, что очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся 10 и 11 октября. После их завершения Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин подошли к “значительной первой фазе“ сделки по урегулированию споров в торговле.

Напомним, индекс Dow Jones обновил исторический максимум.

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