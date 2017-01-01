НБУ планирует разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе

В Нацбанке считают, что такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики.

НБУ хочет разрешить снимать наличные с карт в магазинах и кафе depositphotos.com

Национальный банк Украины имеет намерение разрешить владельцам платежных карт снимать с них наличные в кассах магазинов, а также заведений питания и услуг. Об этом сообщается на сайте НБУ.

“Национальный банк предлагает предоставить возможность держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) в случае необходимости получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией). Также речь идет об оптимизации норм об учете таких операций“, - отметили в НБУ.

В Нацбанке считают, что такое решение будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

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Все желающие могут высказать свое мнение по поводу намерения НБУ ввести такое новшество. Замечания и предложения к проекту принимаются до 15 декабря 2019 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.

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