С 1 декабря увеличится прожиточный минимум

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных depositphotos.com

С 1 декабря 2019 года возрастет один из показателей социальных стандартов. Речь идет о прожиточном минимуме, который установлен ст. 7 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2019 год“ от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.

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На одного человека прожиточный минимум с декабря будет составлять 2027 гривен. Если говорить о детях, то цифры будут такими:

- для детей до 6 лет - 1779 гривен;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 гривен;

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных: 2102 гривны и 1638 гривен соответственно.

Напомним, в Украине ухудшился индекс потребительского настроения.

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