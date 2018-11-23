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С 1 декабря увеличится прожиточный минимум

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Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных.
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных
Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных
depositphotos.com

С 1 декабря 2019 года возрастет один из показателей социальных стандартов. Речь идет о прожиточном минимуме, который установлен ст. 7 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2019 год“ от 23.11.2018 г. № 2629-VIII.

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На одного человека прожиточный минимум с декабря будет составлять 2027 гривен. Если говорить о детях, то цифры будут такими:

- для детей до 6 лет - 1779 гривен;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 гривен;

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум будет больше, чем для нетрудоспособных: 2102 гривны и 1638 гривен соответственно.

Напомним, в Украине ухудшился индекс потребительского настроения.

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Теги: прожиточный минимум, зарплата
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