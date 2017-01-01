В министерстве объяснили причину скачков цен на овощи и фрукты

Все дело в урожае. Чем больше товара — тем меньше цена.

Глава Минэкономики Тимофей Милованов объяснил, почему в прошлом году цены на одни отечественные овощи и фрукты выросли, а на другие снизились. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

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На динамику ценообразования на продукты питания в нашей стране влияют, в первую очередь, инфляция, изменение конъюнктуры рынка - спроса и предложения, а также изменение стоимости производства.

Для примера министр разобрал два случая – с яблоками и луком.

“В прошлом году, урожай яблок был рекордным для Украины (1,46 млн тонн), в результате чего существенное увеличение предложения яблок на рынке привело к значительному давлению на их цену в сторону уменьшения (в результате имеем уменьшение цены на 42,7%). В этом году не предвидится рекордного урожая, а потому предложение будет меньше, по сравнению с прошлым годом. Есть обратный эффект - увеличение цены на 56,4%“,- написал Милованов.

Что касается лука, то, по словам министра, с этим продуктом на рынке происходит обратная ситуация. В 2018 году урожай лука показал очень низкие цифры, и это привело к росту цен почти втрое.

“По нынешними прогнозами, урожай должен быть больше, а следовательно цена на репчатый лук стремительно падает“, - подытожил глава ведомства.

Та же логика работает и по отношению к другим продуктам.

На динамику ценообразования на продукты питания в нашей стране влияют, в первую очередь, инфляция, изменение конъюнктуры рынка facebook.com

Напомним, Тимофей Милованов рассказал, что украинцы смогут брать кредиты на покупку земли.

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