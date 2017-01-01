В Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли

Министерство развития экономики разработало соответствующий законопроект.

Министерство развития экономики разработало законопроект “Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность“. Документ предполагает так называемый скрининг инвестиций. Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

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В частности, если депутаты примут этот законопроект, он поможет ограничить для иностранцев возможность покупки земли.

Законопроект предлагает создать прозрачную и эффективную систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность. Она будет соответствовать международным практикам и стандартам, внедренным в странах ЕС и США.

В законопроекте регулируются отношения, связанные с иностранными инвестициями в предприятия, имеющие стратегическое значение. Отмечается, что в Украине пока отсутствует система проверки и оценки таких инвестиций. Согласно документу, после введения рынка сельхозземель, обязательной проверке будут подлежать сделки по таким землям.

Министерство развития экономики разработало законопроект "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность" facebook.com

Напомним, украинцы смогут брать кредиты на покупку земли.

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