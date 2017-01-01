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В Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли

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Министерство развития экономики разработало соответствующий законопроект.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Министерство развития экономики разработало законопроект “Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность“. Документ предполагает так называемый скрининг инвестиций. Об этом министр экономики Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

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В частности, если депутаты примут этот законопроект, он поможет ограничить для иностранцев возможность покупки земли.

Законопроект предлагает создать прозрачную и эффективную систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность. Она будет соответствовать международным практикам и стандартам, внедренным в странах ЕС и США.

В законопроекте регулируются отношения, связанные с иностранными инвестициями в предприятия, имеющие стратегическое значение. Отмечается, что в Украине пока отсутствует система проверки и оценки таких инвестиций. Согласно документу, после введения рынка сельхозземель, обязательной проверке будут подлежать сделки по таким землям.

Министерство развития экономики разработало законопроект
Министерство развития экономики разработало законопроект "Об оценке влияния иностранных инвестиций на национальные интересы и безопасность"
facebook.com

Напомним, украинцы смогут брать кредиты на покупку земли.

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Теги: Минэкономики, Милованов, рынок земли
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