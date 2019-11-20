Разумков содержит 11 квартир и 5 машин на зарплату нардепа
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своих доходах. Чиновник утверждает, что получает только зарплату нардепа, без каких-либо доплат. Об этом Разумков рассказал в интервью Украинской правде.
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В то же время, в декларации Разумкова сказано, что его семья владеет 11 квартирами, несколькими домами, земельными участками и 5 автомобилями. Чиновник утверждает, что содержит все свое имущество на зарплату нардепа, а также использует сбережения.
“Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год“, - сказал Разумков.
Супруга Разумкова, по словам Дмитрия, зарабатывает около 700 тыс грн в год.
Напомним, Кабмин одобрил закон о борьбе с бедностью.
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