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В Минсоцполитики прокомментировали заявление о приостановлении выплат больничных

Комментариев: 1
Вчера в СМИ появилась информация о том, что министерство приостановило выплаты в связи с беременностью, родами, а также больничных.
В Министерстве утверждают, что информация о приостановлении выплат не соответствует действительности.
В Министерстве утверждают, что информация о приостановлении выплат не соответствует действительности.
depositphotos.com

Вчера медиа распространили информацию о приостановлении финансирования выплат, в том числе больничных, а также в связи с беременностью и родами. В Министерстве социальной политики прокомментировали заявление.

В Министерстве утверждают, что информация о приостановлении выплат не соответствует действительности.

“На сегодня остатки на счете Фонда составляют 429,4 млн грн, что является достаточным для осуществления необходимых текущих выплат“, - прокомментировали в Минсоцполитики.

Более того, утверждают в министерстве, поступления в фонд формируются ежедневно по уплате единого социального взноса работодателями.

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Однако на прошлой неделе Печерский суд Киева восстановил в должности бывшего руководителя Фонда Евгения Баженкова. Он и приостановил выплаты, хотя и не уполномочен принимать подобные решения.

“Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности о приостановлении выплат, принимаются только правлением Фонда - не единолично“, - подчеркнули в министерстве.

Правление Фонда не собиралось, поэтому никаких решений по приостановлению выплат не принималось.

Напомним, Скалецкая рассказала о планах МОЗ на следующий год.

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Теги: минсоцполитики, выплаты, больничный
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
SINOBI-LIFE    21.11.2019, 12:26
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Три месяца жду выплаты больничных,где деньги зелох???
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