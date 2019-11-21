В Слуге народа рассказали, что поменяют правила продажи земли

Снизят максимальное количество гектаров, которые можно будет приобрести в одни руки, а референдум проведут позже.

Депутаты планируют снизить максимальное количество гектаров, которые можно будет приобрести в одни руки depositphotos.com

Правила продажи земли поменяют: норму о 210 тыс гектар в одни руки хотят снизить, а референдум о допуске иностранцев закрепят в законе, но проведут позже. Об этом в интервью Obozrevatel заявил нардеп от “Слуги народа“ Виталий Безгин.

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Нардеп рассказал, что в скором времени в ВР зарегистрируют законопроект о референдуме. Если депутаты решат, что референдум состоится, то это и станет главным решением вопроса: разрешить ли иностранцам покупать украинскую землю. Однако ждать, пока всенародный опрос проведут, не будут – закон о земле примут раньше, но с оговоркой о референдуме.

“До второго чтения закона о рынке земли провести референдум процедурно невозможно. Мы понимаем, что нужно зарегистрировать законопроект, провести через два чтения, назначить сам референдум, провести его. Поэтому юристы должны проработать норму, которая предусматривает решение вопроса по продаже земли уже после референдума“, – сказал Безгин.

Он добавил, что референдум нужно провести как можно быстрее, чтобы не было политических спекуляций, мол, “иностранцы вагонами будут вывозить эту землю“.

Безгин добавил, что депутаты планируют уменьшить максимальное количество гектаров, которые можно будет приобрести в одни руки.

“Касательно граничного объема, уровень концентрации будет уменьшен, об этом говорили и в зале. Считаю, что 200 тысяч гектар это много, мне ближе позиция, что должно быть в 10 раз меньше. Надеюсь, цифра уменьшится, и этим вопросом уже занимается Министерство экономического развития“, – отметил Безгин.

Напомним, в Кабмине придумали систему, которая ограничит доступ иностранцев к покупке земли.

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