Когда в Украине появятся платные дороги

В Укравтодоре рассказали о грядущих планах.

Новый глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал о планах открыть в Украине первые платные дороги и ориентировочные сроки их открытия. Об этом сообщает ТСН.

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Кубраков рассказал, что для начала необходимо привлечь инвесторов, которые построят новые дороги. Первый проект, говорит глава Укравтодора, будет реализоваться под государственные гарантии, поскольку без гарантий, скорее всего, ни один инвестор не захочет вкладывать свои деньги.

Кубраков утверждает, что при оптимистическом прогнозе первая платная дорога может появится уже через 3-4 года.

Представитель Укравтодора также рассказал, где планируют строить платную автомагистраль — от Львова в Ровно, от Львова в Краковец. Также планировалось создавать платную магистраль Киев-Белая Церковь. Однако эту идею пока не будут реализовывать, поскольку сейчас завершается реконструкция дороги Киев-Одесса.

Напомним, стало известно, на строительство каких дорог Украина берет кредит.

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