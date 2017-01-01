Какими будут цены на автомобильное топливо в Украине зимой

Закупочные цены на нефть, бензин и "дизель" сейчас демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями.

Закупочные цены на нефть, бензин и "дизель" сейчас демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями depositphotos.com

Зимой, как правило, спрос на автомобильное топливо немного падает. Плохи дороги, погодные условия часто заставляют украинцев оставить машину в гараже и пересесть на городской транспорт. Однако это не означает, что цены на топливо будут снижаться, наоборот, этой зимой они могут даже вырасти, сообщает UBR.

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По словам заправщиков, сейчас основных факторов, которые вливают на ценообразование топлива, несколько:

закупочные цены;

налоговая нагрузка;

валютные курсы.

“Закупочные цены на нефть, бензин и “дизель“ сейчас демонстрируют стабильность с незначительными колебаниями, зато котировки на сжиженный газ активно пошли вверх. В частности, за последние две недели ключевой индикатор цен автогаза - Argus Brest - вырос сразу на $100. Соответственно, такой рост скажется и на розничных ценах“, — рассказали в сети АЗС ОККО.

Консалтинговая группа “А-95“ на сегодняшний день утверждает, что цены на топливо по Украине такие:

“Пятый“ бензин заправки продают по 28,72 грн/л (на премиальных АЗС его цена составляет от 30,79 до 31,49 грн/л);

“Дизелем“ торгуют в среднем по 28,15 грн/л. (на премиальных АЗС - по 29,79-29,90 грн/л);

Автогаз реализуют по 11,53 грн/л. (на премиальных АЗС по – 12,18-12,34 грн/л).

Наиболее активно сегодня цена растет на сжиженный газ. За последнюю неделю его стоимость выросла в среднем на 9-10 копеек. Но на некоторых АЗС ценник на голубое топливо сразу поднялся на 17-20 копеек на литре.

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Стоит отметить, что валютный фактор сегодня не оказывает существенного влияния на цены благодаря стабилизации гривны.

Но при формировании ценников на стеллах АЗС, заправщики пристально следят как за курсом валюты, так и за динамикой мировых цен на нефть.

“На сегодняшний день оба фактора равнозначны, и при снижении курса национальной валюты, либо росте котировок на 5%, себестоимость бензинов и дизельного топлива увеличивается на 0,8 грн/л, газа на 0,4 грн/л. Соответственно динамика цен не нефтепродукты зимой будет определяться динамикой указанных выше факторов. Но также на ситуацию может повлиять реализация инициативы по корректировке ставок акцизного сбора на бензин, дизтопливо и сжиженный газ“, — отметили в пресс-службе сети АЗС “Параллель“.

Поэтому рассчитывать на то, что бензин подешевеет вслед за падающим долларом, можно будет лишь в том случае, если этому будет способствовать динамика нефтяных котировок. Но сейчас снижение курса нивелируется их ростом.

Напомним, Кабмин планирует запретить одному энергоимпортеру иметь на рынке больше 30%.

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