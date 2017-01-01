Цены на топливо: Где в Украине дешевле заправляться

Самый дорогой бензин в Луганской области.

Цены на топливо в ноябре немного упадут, но не для всех. Такая привилегия коснется только лояльных клиентов топливных сетей, то есть для тех, кто оформил скидочные карточки того или иного бренда. Такой прогноз имеют эксперты, но трейдеры уверены в обратном. Об этом пишет Сегодня.

Самое дешевое топливо в Сумской облсти segodnya.ua

Таблица рассказывает, что за неделю цены на бензин и дизтопливо не изменились совсем в тех регионах, где оно и так самое дорогое. Но упали цены в областях с самыми низкими ценниками - на 2-4 коп./л. А вот автогаз продолжает дешеветь, но намного медленнее, чем ранее - максимальное снижение цен составило всего 8 коп./л, хотя неделю назад было 30 коп./л.

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Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином сохранилась: по А-92 это 10% (2,4 грн/л), по А-95 ( 7,7%, или 2,15 грн/л) и по дизелю (7,6%, или 2,07 грн/л). По автогазу максимальная разница в цене уменьшилась с 92 коп./л до 88 коп./л , но в процентах это те же 8,4%, что и были.

Изменятся ли цены

Эксперты утверждают, что крупные брендовые торговые сети, на ценовую политику которых ориентируются “безымянные“ АЗС, сейчас активизировали проведение промоакций и кампанию по лояльности клиентов, надеясь завлечь их серьезными скидками. То есть для тех, кто оформил скидочную карточку той или иной сети, будет специальная цена, для остальных – обычная.

О серьезном падении цен пока и речи не идет.

Замдиректора Научно-технического центра “Психея“ Геннадий Рябцев говорит, что пока в ноябре идет серьезная борьба сетей за клиента, но за постоянного.

“Все известные трейдеры давно предлагают скидочные карточки на топливо и различные “плюшки“ для тех, кто их оформил, и эта система неплохо работает, – разъяснил нам Рябцев. – У одних сетей это мгновенные скидки, которые тем выше, чем чаще и больше клиент заправляется, у других – система накопительных баллов, у третьих – разовые акции, в определенные дни цены ниже на 2-3 грн/л. Также новых клиентов привлекают разовыми бонусами в виде фастфуда и напитков по символической цене. Водители, имеющие карточки всех основных брендов, могут выбирать, где в какой день выгоднее заправляться. А “чужие“ везде платят по полной. В итоге сети не только перекрывают потери от скидок, но и получают прибыль за счет роста количества лояльных клиентов“.

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