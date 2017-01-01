Банки Украины заработали рекордные 52 миллиарда

Украинские банки продолжают рекордно наращивать прибыль в 2019 году. В прошлом году заработали 21,7 миллиардов.

За десять месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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Так, доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, а расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.

Среди факторов роста банковской прибыли в НБУ назвали: рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн; позитивный результат от переоценки и от операций купли продажи - 13,9 млрд грн; низкий объем отчислений банков в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году

Напомним, НБУ выплатил миллионы уволенным сотрудникам.

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