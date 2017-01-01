Банки Украины заработали рекордные 52 миллиарда
За десять месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Читай также: Курс валют на 22 ноября: гривна вернулась к росту
Так, доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, а расходы - на 0,4% до 149 млрд грн.
Среди факторов роста банковской прибыли в НБУ назвали: рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн; рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн; позитивный результат от переоценки и от операций купли продажи - 13,9 млрд грн; низкий объем отчислений банков в резервы - 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году
Напомним, НБУ выплатил миллионы уволенным сотрудникам.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил