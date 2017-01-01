Когда в Украине проведут референдум об открытии рынка земли

В Кабмине подчеркнули, что на данный момент вносят правки в закон.

Референдум будет проводиться через 2-3 года после того, как реформа заработает depositphotos.com

Депутаты назвали условия проведения референдума, на котором решат стоит ли разрешать иностранцам покупать землю в Украине. Об этом сообщает ТСН.

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Референдум проведут, когда украинцы увидят, как работает рынок земли на практике и смогут сделать собственные выводы. Такую информацию озвучили в Комитете по вопросам экономического развития.

Таким образом, планируется, что референдум будет проводиться через 2-3 года после того, как реформа заработает.

Пока законопроект об открытии рынка земли депутаты приняли в первом чтении.

В Кабмине подчеркнули, что на данный момент вносят правки. Планируется, что закон во втором чтении депутаты рассмотрят в середине декабря.

“Сейчас нарабатываются правки ко второму чтению. Наша цель — услышать максимальное количество конструктивных предложений, для того, чтобы их учесть и для того, чтобы в конечном счете земельная реформа была успешной“, - акцентировал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Напомним, в Слуге народа рассказали, что поменяют правила продажи земли.

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