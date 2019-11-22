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Сколько Киев потратит на празднования Нового года и Рождества

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На эти новогодние праздники в столице проведут в два раза больше мероприятий, чем в прошлом году.
На эти новогодние праздники в столице проведут в два раза больше мероприятий, чем в прошлом году
На эти новогодние праздники в столице проведут в два раза больше мероприятий, чем в прошлом году
depositphotos.com

В этом году Киев потратит на празднование Нового года и Рождества более 9 млн гривен, рассказали представители КГГА во время пресс-конференции.

На проведение праздничных мероприятий из бюджета выделят 9 млн 350 тыс. грн, большая часть которых потратят на билеты для киевских школьников и социально незащищенных детей.

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Темой новогодних праздников в столице в этом году станут Щелкунчик и Опишня — полтавская игрушка.

Стоит отметить, что на эти новогодние праздники в столице проведут в два раза больше мероприятий, по сравнению с прошлым годом. 21 мероприятия пройдет на Софийской площади, а 20 — на Контрактовой.

Организатор праздников и основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий детальнее рассказал, какой будет новогодняя елка в этом году.

“Начнем монтаж елки 5 декабря, 12-го должны закончить. Высота — 30 метров, стоимость игрушек и иллюминации — 2 млн 700 тыс грн“, — поделился Добруцкий.

В этом году решили не спиливать живое большое дерево. Елка будет сборной. Ветки для новогодней красавицы привезут из двух областей - Винницкой и Житомирской.

Напомним, известен размер штрафов за незаконно спиленные елки перед Новым годом.

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Теги: Новый год, рождество, Киев, новогодние праздники, КГГА
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