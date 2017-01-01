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НБУ в полтора раза сократил продажу валюты

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С начала года чистая покупка валюты Национальным банком на межбанке составила $4816,07 млн.
Нацбанк продолжает пополнять валютные резервы
Нацбанк продолжает пополнять валютные резервы
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины в течение недели 18-22 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на $120 млн, что на $71,8 млн меньше, чем неделей ранее ($191,8 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 23 ноября.

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По данным регулятора, он не продает валюту на межбанке уже пять недель подряд. При этом с начала года НБУ купил на межбанке валюты на $5295,30 млн и продал на $479,23 млн.

Таким образом, с начала 2019 года чистая покупка валюты Нацбанком составила $4816,07 млн.

Стоит отметить, что Нацбанк за январь-октябрь 2019 года купил на межбанке валюты на $4581,5 млн и продал на $479,2 млн.

Напомним, банки Украины заработали рекордные 52 миллиарда.

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Теги: доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют, доллар на межбанке
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