Украина планирует принять газом долг Газпрома

Газпром должен Нафтогазу 3 млрд долларов.

Нафтогаз готов рассмотреть предложение о получении 3 млрд долларов от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража через поставки газа depositphotos.com

НАК “Нафтогаз Украины“ готов рассмотреть предложение о получении 3 миллиардов долларов от российского ПАО “Газпром“ по решению Стокгольмского арбитража через поставки газа. Об этом заявил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

“Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг через поставки газа, мы готовы рассмотреть такое предложение. Добавлю, что в арбитражах мы преимущественно защищаемся от исков Газпрома, и даже когда мы подаем иски с нашей стороны, то это иски о компенсации убытков от действий Газпрома, в частности из-за невыполнения Газпромом своих контрактных обязательств“, - написал Витренко часть из ответа Нафтогаза на предложение Газпрома по транзиту газа.

Также Витренко акцентировал, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

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Представитель Нафтогаза убежден, что Газпром имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам.

Напомним, Коболев назвал сроки завершения разделения Нафтогаза.

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