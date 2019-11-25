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В Украине подорожало мясо

Комментариев: 1
Куриное мясо остается самым дешевым.
Куриное мясо остается самым дешевым
Куриное мясо остается самым дешевым
depositphotos.com

В течение последних двух лет в Украине подорожали все виды мяса, сообщает Антимонопольный комитет Украины, передает УНН.

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Средние потребительские цены на тушку курицы в течение 2017 года подорожали на 33%, в течение 2018 года — на 9%.

“Итак, средняя цена за 1 килограмм тушки куриной в 2017 году составляла 48,58 грн, а в 2018 году — 56,18 грн”, — сообщили в Комитете.

Подорожала также и свинина. В 2017 году — на 45%, а в 2018 на 10%. В среднем два года назад килограмм свинины стоил около 94 грн, а год назад — 113 грн.

Также, выросли в цене потребительские цены на говядину: в 2017 году — на 28%, а в 2018 году — на 9%, от 101,88 грн до 122,63 грн за кг продукта.

“Итак, для приобретения мяса свинины конечному потребителю в 2018 году необходимо было потратить вдвое больше, чем при покупке аналогичного объема мяса куриного. В свою очередь для приобретения аналогичного объема мяса говядины потребителю необходимо было потратить на 118% больше, чем на мясо куриное”, — резюмировали в АМКУ.

Напомним, стало известно, во сколько в этом году обойдется новогодний стол.

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Теги: мясо, цены на продукты, АМКУ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.11.2019, 19:24
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гость
Куриное мясцо, чего-то собачки не кушают, кто может подскажет чего?
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