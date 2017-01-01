Минэкоэнэрго собирается повысить тарифы на электричество

Повышение затронет не всех украинцев.

Минэкоэнерго Украины намерено в перспективе отказаться от льготного тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Первый этап повышения тарифа коснется крупных бытовых потребителей до уровня II класса. Об этом сообщил министр Алексей Оржель на пресс-конференции, пишет Интерфакс-Украина.

“Мы строим эффективные энергетические рынки. ПСО, или режим специальных обязательств – инструмент, который не улучшает эффективность рынка. Я не думаю, что мы полностью откажемся от ПСО в 2020 году, но мы будем двигаться в направлении того, чтобы уменьшить объем ПСО“, – сказал министр Алексей Оржель на пресс-конференции в понедельник.

Министр сказал, что цена должна быть рыночной, особенно для тех потребителей, которые используют намного больше электроэнергии, чем другие граждане.

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Оржель пояснил, что речь идет о случаях, когда потребитель или очень обеспеченный, или он прячет за физическим лицом промышленное производство.

“Это большие объемы – свыше 500 кВт или еще больше“, – уточнил он.

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