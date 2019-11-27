Жена Зеленского прилетела в Эстонию в пальто почти за 1000$

Первая леди предпочитает носить вещи украинских дизайнеров .

Президент Зеленский вместе с женой вчера посетили с официальным визитом Таллин (Эстония). В ходе встречи Керсти Кальюлайд, президент страны подарила президенту Украины. Представители Украины в долгу не остались и подарили главе Эстонии вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project. Подобный платок наша первая леди надевала, когда была в США. Стоимость такого $95. Об этом пишет Strana.ua.

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Для визита в Эстонию Елена Зеленская предпочла пальто украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь. В пресс-службе бренда рассказали, что это пальто из коллекции Pre-Fall'19. На данный момент цена такой вещи составляет 20 875 гривен.

“Да, Елена сама приходит к нам на примерки. В Японии она уже надевала наш пиджак с цветочной вышивкой. Первая леди очень приятный и открытый человек. На примерках мы всегда прислушиваемся к ее пожеланиям, ведь ей должно быть не только красиво, но и комфортно в нашей одежде“, - рассказали дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь.

Напомним, стало известно, сколько потратил Зеленский на официальные визиты.

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