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Долг за больничные превысил миллиард гривен

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Долг за больничные превысил один миллиард гривен, сообщила Людмила Денисова. При этом Кабмин уже разблокировал выплату.
Кабмин выделил дополнительные 1,4 миллиарда на больничные
Кабмин выделил дополнительные 1,4 миллиарда на больничные
пресс-служба НБУ

В Украине задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет более одного млрд грн. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

“Выплаты не проводятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились“, - написала она.

Денисова также призвала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую “немедленно внести изменения в бюджет Фонда“.

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Омбудсмен также обратилась к главе правительства Алексею Гончаруку с просьбой “безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины“.

Позже Кабинет министров принял решение для разблокирования выплаты больничных. Об этом в Telegram сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко. По его словам, на заседании правительства принято решение, которое позволит Фонду соцстраха выплачивать деньги по листкам временной нетрудоспособности. Кроме того, премьер-министр Алексей Гончарук пообещал провести служебную проверку и анонсировал смену руководства Фонда.

Напомним, дефицит госбюджета вырос в пять раз.

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Теги: долги, Кабмин Украины, социальные выплаты, долг, больничные, выплаты, Денисова, соцвыплаты
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