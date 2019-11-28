14% украинцев тратят на коммуналку больше половины дохода

45% опрошенных украинцев заявили, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли.

45% опрошенных украинцев заявили, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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35% опрошенных украинцев заявили, что у них не изменились расходы на коммуналку.

Около 14% опрошенных тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи.

“Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенном в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%“, - говорится в сообщении.

В то же время, количество украинцев, которые тратят на коммуналку треть доходов или больше, увеличилась с 16% до 21%.

“Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10%: с 18% в 2015 году до 12% в 2019. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%: с 48% до 41%“, - отметили в КМИС.

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