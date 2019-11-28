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Китай купил Мотор Сич - Абромавичус

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Чиновник считает, что завод должен принадлежать государству.
Айварас Абромавичус
Айварас Абромавичус
facebook.com/aivaras.abromavicius

Руководитель Укроборонпрома Айварас Абромавичус рассказал на каком этапе находится сделка по покупке запорожского завода Мотор Сич. Об этом он сообщил в интервью ЭП.

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Чиновник утверждает, что сделка по покупке запорожского завода досталась его команде по наследству, поэтому акции уже приобретены китайскими инвесторами.

Покупатель попросил о возможности консолидировать более 50% акций завода. Вчера мы направили в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков на два месяца. Надеюсь, в течение этого времени комитет примет решение“, - сказал Абромавичус .

Также он рассказал, что Укроборонпром проводит аудит взаимоотношений конструкторского бюро “Ивченко прогресс“ и “Мотор сичи“, так как после закрытия сделки наступят взаимоотношения украинского бюро с, по сути, китайским заводом “Мотор сич“.

Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Поэтому еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации“, - подчеркнул Абромавичус .

Он также акцентировал, что этот завод должно контролировать государство.

“Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию “Мотор сич“ государство должно контролировать“, - сказал Абромавичус.

Напомним, Абромавичус рассказал о своей доле в агробизнесе.

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Теги: Абромавичус, Укроборонпром, Мотор Сич
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.11.2019, 19:40
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гость
Идет планомерное уничтожение промышленного потенциала Украины Этого не видят только слепые и тупые. А наши так называемые "патриоты" все скачут за продолжение войны и абсолютно безмозглой внешней и внутренней политики !
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