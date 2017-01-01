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Злоумышленники пытались вывезти старинные монеты в Россию

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Таможенникам удалось обнаружить коллекцию и теперь она останется в Украине.
Таможенникам удалось обнаружить коллекцию монет
Таможенникам удалось обнаружить коллекцию монет
tsn.ua

В пункте пропуска “Конотоп“ во время проверки поезда “Киев-Москва“ пограничники наткнулись на сверток, спрятанный на третей полке в матрасе. В нем были упакованы шесть десятков старинных монет. Злоумышленники хотели вывезти монеты в Россию, однако это им не удалось, сообщает ТСН.

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Всего в свертке было 60 монет - больше всего 18 столетия. Есть и польские деньги, и советские копейки. Кто пытался вывезти коллекцию за границу, неизвестно. Проводники и пассажиры ни в чем не признались. Старинные деньги отправили на таможенную экспертизу. Эксперты считают, что монеты могут быть ценными как с точки зрения истории, так и культуры.

Если собственника коллекции не найдут, то монеты, скорее всего, передадут в музей.

Напомним, на Львовщине старинный храм продали за 30 тыс грн.

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Теги: старинные монеты, контрабанда, таможенная служба
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