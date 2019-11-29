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НБУ отреагировал на рекордное укрепление гривны

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На снижение курса доллара влияют ряд факторов в украинской и мировой экономике. Их перечислил регулятор.
Сегодня на валютном рынке наблюдается избыток доллара
Сегодня на валютном рынке наблюдается избыток доллара
Пресс-центр НБУ

На рекордное укрепление курса гривны в 2019 году повлияли рост производительности производства, а также снижение мировых цен на энергетические товары. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

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Кроме этого, благоприятную ситуацию на валютном рынке поддерживали такие факторы как: увеличение экспорта IT услуг, умеренный рост импорта товаров и умеренные объемы репатриации дивидендов в инвалюте за границу, существенные объемы валютных поступлений от трудовых мигрантов.

В НБУ также говорят, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

“Укрепление гривны является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В отличие от прошлого года иностранные инвесторы активно вкладываются в долгосрочные ценные бумаги украинского правительства. Сегодня большая часть портфеля ОВГЗ в собственности нерезидентов - это ценные бумаги со сроком погашения от 2 до 5 лет. Поэтому их инвестиции носят долгосрочный характер“, - считают в центробанке.

При условии сохранения адекватной макроэкономической политики и ускорения реализации структурных реформ в Украине приток этих инвестиций может продолжаться и в дальнейшем, считают в НБУ.

Напомним, в НБУ рассказали о целях работы с МВФ.

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Теги: валютный рынок, НБУ, курс валют, курс гривны, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня
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Комментариев (1)
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Sergey Sergeevic    29.11.2019, 14:02
Оценка:  0
Sergey Sergeevic
значит через 2-5 лет будет откат + % с верху, а я думаю он начнется через 3 месяца.
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