Украинец получил премию от ООН за уникальную "солнечную" черепицу

Черепица устанавливается на дом в качестве обычной крыши, однако, в то же время, способна накапливать солнечную энергию.

Украинский инженер из Николаева разрабатывает уникальную черепицу, которая способна накапливать солнечную энергию. За такую разработку мужчина получил награду от UNIDO от ООН. Об этом сообщает компания Solar Service в Facebook.

“Мы отметили солнечную черепицу из ряда стартапов, представленных более 40 компаниями со всей Украины“, - заявили в UNIDO, подводя итоги конкурса на форуме Innovation Market 2019, который состоялся в Киеве 19 ноября.

Инженер разработал уникальную черепицу и уже сделал патент на свое детище.

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В ближайшее время планируют построить тестовый объект в Николаеве — дом оснастят крышей из новой черепицы и протестируют, как изобретение работает. Если все пойдет по плану, то запустят производство.

Инженер разработал уникальную черепицу и уже сделал патент facebook.com

Солнечная черепица является самостоятельным кровельным материалом, устанавливается так же, как и обычная черепица. Но в результате получается полноценная солнечная электростанция, которая еще и выполняет роль кровли.

Напомним, Украина резко поднялась в рейтинге по инвестициям в “зеленую“ энергетику.

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