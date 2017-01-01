Гончарук рассказал, когда в Украине будут хорошие дороги
Через три-пять лет в Украине появятся качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала “1+1“.
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Глава Кабмина утверждает, что это возможно сделать при полной перезагрузке руководства областных подразделений Укравтодора и качественной кадровой политике.
“Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы “смотрящих“, или закрывали на это глаза“, - сказал Гончарук.
Он отметил, что благодаря качественной кадровой политике для украинцев снизится стоимость дорог при строительстве и на этапе эксплуатации.
Напомним, стало известно, когда в Украине появятся платные дороги.
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