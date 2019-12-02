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Украина может возобновить поставки газа из РФ

Комментариев: 4
Потенциальные прямые поставки газа из России могут быть только по цене, привязанной к европейскому индикатору.
В Кабмине допускают возврат к прямым поставкам газа из России
В Кабмине допускают возврат к прямым поставкам газа из России
depositphotos.com

Украина может вернуться к прямым поставкам газа из России. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 29 ноября.

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По его словам, прямые поставки газа из РФ, которые предлагает в пакете с транзитом в ходе нынешних переговоров российская сторона, могут быть только не по политической цене.

“Мы говорим, что если мы с вами (Россией – ред.) и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете с транзитом, потому что так РФ ставит вопрос, такое условие, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору“, –сказал Оржель.

Министр подчеркнул, что Украина ни в коем случае не может больше получить “политическую“ цену на газ.

“Мы должны брать индикатор Европы, и, если в Европе цена снижается, а, согласно соответствующим оценкам, в Европе в ближайшее время возможно увеличение предложения и инфраструктуры LNG, мы, соответственно, привязываемся формульно к цене Европы“, - сказал Оржель.

 

Напомним, Газпром не смог назвать дату запуска Nord Stream-2.

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Теги: Украина-Россия, российский газ, газовые переговоры
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 11:22
Оценка:  0
гость
Конечно по цене европейского газа (на хабе Баумгартен), и никаких скидок в 25%! И деньги вперед...
Но контракт будет возможен только после урегулирования всех судебных споров.
Операторська    02.12.2019, 11:11
Оценка:  +2
Операторська
а штраф в 3 млрд. зелених? відмовимось? щось знову схоже на договорняки, коли одні кажуть одне, а інші друге ...
Путин_xyйло    02.12.2019, 10:57
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Крым когда признавать кацапским будем, тов. Зе!бля?!
ЛЮЛИК    02.12.2019, 11:04
Оценка:  +1
ЛЮЛИК
Выбрали по " приколу"...бля
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