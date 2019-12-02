Курс доллара будет падать: прогноз эксперта
Ожидается, что курс американской валюты в начале декабря продолжит снижение и составит меньше 24 гривен. Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн“, - сказал он.
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За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 24,10/24,12 до 23,99/24,01 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,05/24,27 до 23,86/24,09 (-0,8%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.
Напомним, НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени.
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