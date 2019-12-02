Курс доллара будет падать: прогноз эксперта

Как напомнил аналитик, в ходе прошедшей недели доллар на межбанке уже во вторник и среду “нырнул“ ниже уровня 24 грн. В четверг он вернулся выше этой отметки, однако в ходе утренних торгов пятницы вновь оказался ниже этого значения, обновив минимумы с января 2016 года. Однако завершились торги чуть выше внутридневных минимумов.

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За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.