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Курс доллара будет падать: прогноз эксперта

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В первую неделю декабря наличный доллар в банках может торговаться около 23,7-23,9 гривен, прогнозирует аналитик.
Эксперт прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара
Эксперт прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара
пресс-служба НБУ

Ожидается, что курс американской валюты в начале декабря продолжит снижение и составит меньше 24 гривен. Об этом сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн“, - сказал он.

Как напомнил аналитик, в ходе прошедшей недели доллар на межбанке уже во вторник и среду “нырнул“ ниже уровня 24 грн. В четверг он вернулся выше этой отметки, однако в ходе утренних торгов пятницы вновь оказался ниже этого значения, обновив минимумы с января 2016 года. Однако завершились торги чуть выше внутридневных минимумов.

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За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время снизились с 24,10/24,12 до 23,99/24,01 (-0,5%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,05/24,27 до 23,86/24,09 (-0,8%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Напомним, НБУ зафиксировал ревальвацию гривны в конце осени.

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Теги: курс валют, курс гривны, доллар прогноз, наличный курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, наличный курс доллара
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