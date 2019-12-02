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Стоит ли украинцам страховать цену на газ

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С нового года цена на газ может существенно вырасти.
С нового года цена на газ может вырасти до 12 грн за кубометр
С нового года цена на газ может вырасти до 12 грн за кубометр
depositphotos.com

Кабмин активно продвигает идею застраховать цену на газ. Что это означает и будут ли украинцы платить за газ больше, сообщает ТСН.

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В Украине сейчас есть две разные цены на газ: фиксированная правительством для людей - 5878 грн за тысячу кубометров и рыночная для промышленности по 7755 грн за тысячу кубов. Цифры могут постоянно меняться в зависимости от общей ситуации на рынке.

Но с нового года нас всех ждет сюрприз. Теперь и обычные украинцы, и те, кто занимается промышленностью, будут платить за газ одинаковую цену. Такие меры требует от Украины МВФ. Впрочем, сколько будет стоить газ после нового года - не знает никто. Поэтому правительство и предлагает украинцам страховать цену на газ.

Предложение от Кабмина - забронировать цену в семь гривен за кубометр газа и платить по ней до конца отопительного сезона. Для тех, кто примет решение застраховать цену, не страшны колебания, который возможны в новом году. Сколько бы газ не стоил, они будут платить 7 грн за кубометр.

Тех, кто решит не страховать цену, ждет неведение. Если Украина подпишет газовый договор с Россией, то цена останется такой, как и сейчас. А если нет, то может взлететь до 12 грн за кубометр.

В Кабмине утверждают, даже с учетом всех затрат и повышением цены до семи гривен - это все равно дешевле, чем в первом квартале этого года. Поэтому чиновники активно агитируют купить газовую страховку.

Напомним, Нацбанк объяснил, почему дорожает газ.

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Теги: коммуналка, цена на газ, транзит газа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.12.2019, 14:37
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А какая страховая компания на страховых полисах ПОГАЗУ будет бабло косить? И не скажут потом если газ вдруг прекратится в восточных областях(в случае прекращения транзита) что это форс-мажор и страховать его надо было дополнительно?!
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