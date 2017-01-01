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Украине осталось выплатить 15 млрд в этом году

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В декабре Украине необходимо выплатить по внешнему долгу всего 1,7 миллиарда гривен, а по внутреннему около 13,6 млрд.
Украине осталось выплатить до конца года около 600 миллионов долларов
Украине осталось выплатить до конца года около 600 миллионов долларов
depositphotos.com

До конца года Украина должна выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на данные Минфина.

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Так, по внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

На погашение планируется направить 8 млрд гривен, из которых 7,96 млрд гривен – на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен – валютных ОВГЗ).

На погашение внешних долгов из 1,7 млрд гривен планируется направить 1,05 млрд, а на обслуживание – 0,65 млрд гривен.

Как известно, в следующем году на долги потратят 423,6 миллиардов гривен

Напомним, госдолг Украины сократился на $1,1 млрд за месяц.

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Теги: Минфин, долги, госдолг
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