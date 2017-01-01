Украине осталось выплатить 15 млрд в этом году

В декабре Украине необходимо выплатить по внешнему долгу всего 1,7 миллиарда гривен, а по внутреннему около 13,6 млрд.

Украине осталось выплатить до конца года около 600 миллионов долларов depositphotos.com

До конца года Украина должна выплатить 1,7 млрд гривен по внешним долгам и 13,58 млрд гривен по внутренним долгам. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на данные Минфина.

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Так, по внутренним долгам из 13,58 млрд гривен на обслуживание будет направлено 5,58 млрд гривен (5,55 млрд гривен – на обслуживание ОВГЗ).

На погашение планируется направить 8 млрд гривен, из которых 7,96 млрд гривен – на погашение ОВГЗ (3,98 млрд гривен – валютных ОВГЗ).

На погашение внешних долгов из 1,7 млрд гривен планируется направить 1,05 млрд, а на обслуживание – 0,65 млрд гривен.

Как известно, в следующем году на долги потратят 423,6 миллиардов гривен

Напомним, госдолг Украины сократился на $1,1 млрд за месяц.



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