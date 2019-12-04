В каких случаях у украинцев будут отбирать льготы

Многие могут лишиться субсидий, стипендий и пособий.

В Украине скоро проведут масштабную проверку льготников. Речь идет о льготных пенсиях, субсидиях, пособиях, стипендиях и прочих выплатах. Могут ли украинцы потерять льготы, пишет Obozrevatel.

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Главная цель государства — это вычислить тех, кто получает любое из вышеперечисленных пособий, не имея при этом законных оснований. Ничего не грозит тем, кто оформил все законно.

Кто будет проверять

Проверку будет проводить Минфин. Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

Платформа будет разработана с использованием современных технологий и имеет технические возможности обрабатывать информацию из различных электронных информационных ресурсов. Весь процесс автоматизирован и соответствует нормам законов, которые регулируют государственные выплаты.

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Стоит отметить, что решение о прекращении или приостановлении выплаты принимается исключительно органом, осуществляющим государственные выплаты.

Если нарушителя уличат в незаконной помощи, то ему направят требование вернуть неправомерно полученную сумму. При этом в случае несогласия данное решение можно будет оспорить в судебном порядке.

Напомним, в Кабмине назвали средний размер субсидий.

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