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Кому в Украине раздадут бесплатную землю

Комментариев: 4
На рассмотрение депутатов вынесут законопроект, связанный с землями госсобственности.
Власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности
Власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности
depositphotos.com

В Украине идет активная подготовка к открытию рынка земли. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. В первом чтении парламентарии уже приняли этот закон, а сейчас в него вносят правки и готовят ко второму чтению. Однако гораздо меньше разговоров идет о двух других законопроектах, которые также предполагают весьма серьезные изменения, пишет Сегодня.

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В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов раздачи паев. На рассмотрение парламентариев проект планируют подать в скором времени. В этом проекте, в частности, идет речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность и кому именно.

Как рассказал замминистра экономразвития Тарас Высоцкий, в рамках приватизации предстоит решить целый ряд задач. Во-первых, завершить инвентаризацию (это планируется сделать до Нового года). Во-вторых, внедрить прозрачную систему налогообложения этих земель и довести ее до уровня рыночной. В-третьих, должен быть запущен процесс распаевания этих земель. И только после этого будет разрешена их продажа.

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский рассказал, что часть паев планируют раздать социальным категориям.

“В распаевание идет значительная часть земель госпредприятий. Кому идет? Есть разные идеи: от 40 до 60% паев – работникам, бывшим работникам и соцсфере. Также в селах будут иметь квоту АТОшники. Мы с ними договорились две недели назад и подписали меморандум“, – сказал народный депутат.

Чиновник акцентировал, что на сегодня инвентаризация земель госпредприятий уже практически завершена. Однако распаевание земель начнется только в 2020 году.

Напомним, в закон об открытии рынка земли внесут изменения.

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Теги: рынок земли, паи, открытие рынка земли
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.12.2019, 14:38
Оценка:  -1
гость
Кстати, сейчас пейсатые очень много скупают жилья а Киеве.
гость  (аноним)  04.12.2019, 14:37
Оценка:  -1
гость
Землю - евреям, а пахать её будут еврейские гастарбайтеры из земли обетованной?
гость  (аноним)  04.12.2019, 14:25
Оценка:  0
гость
Ну еще раз в ато сходят, и опять пай земли просить будут.Ну если не получат бесплатно 2кв.м. глубиной 2м. А и полтора глубины хватит, вонять не будет!Вон пару хероев уже отличились, ребенка застрелили...Интересно, киллера лишат награды полученной за убийство донетчан?
fkrfyfan    04.12.2019, 14:14
Оценка:  -2
fkrfyfan
Так сразу и понял что карателям донбасса из ато будут землю бесплатно расдовать. Так они же её сразу пропьют, так как ни хрена делать не умеют
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