Госслужащим перестанут давать беспроцентные кредиты на жилье

Кабмин принял решение отменить соответствующее постановление.

Кабинет министров признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир, домов. Об этом сообщается на правительственном сайте.

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Речь идет об отмене постановления №182 от 18 февраля 2004 года. Постановление утверждало, что государственные служащие, которые в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий имеют право на беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартиры/дома.

Согласно порядку, беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялись госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Напомним, стало известно, в каких случаях у украинцев будут отбирать льготы.

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