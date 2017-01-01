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Госслужащим перестанут давать беспроцентные кредиты на жилье

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Кабмин принял решение отменить соответствующее постановление.
Кабинет министров признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим "нулевых" кредитов
Кабинет министров признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим "нулевых" кредитов
depositphotos.com

Кабинет министров признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим, нуждающимся в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир, домов. Об этом сообщается на правительственном сайте.

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Речь идет об отмене постановления №182 от 18 февраля 2004 года. Постановление утверждало, что государственные служащие, которые в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий имеют право на беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартиры/дома.

Согласно порядку, беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялись госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

Напомним, стало известно, в каких случаях у украинцев будут отбирать льготы.

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Теги: госслужащие, кредиты для госслужащих, Кабмин, кредит
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