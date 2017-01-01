Курс валют на 5 декабря: гривна на очередном максимуме

Курс доллара на межбанке в продаже снизился на шесть копеек – до 23,90 гривен за доллар, курс в покупке упал также на шесть копеек – до 23,88 гривен за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 5 декабря, укрепил курс гривны почти на копейку – до 23,93 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 4 декабря.

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Таким образом, курс доллара упал до очередного минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 4 декабря – 2393,9216 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) – 2364,1960 гривен за 100 долларов.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2393,0282 гривны (-0,8934);

– 100 евро – 2651,7145 гривны (+1,4039).

В третий рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на шесть копеек – до 23,90 гривен за доллар, курс в покупке упал также на шесть копеек – до 23,88 гривен за доллар.

Напомним, в Нацбанке прокомментировали укрепление курса гривны.



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