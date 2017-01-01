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Нардепы приняли закон о противодействии рейдерству

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Закон будет способствовать предотвращению противоправному захвату предприятий в аграрном секторе.
Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о противодействии рейдерству
Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о противодействии рейдерству
depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Соответствующее решение поддержали 362 народных депутата Украины, передает УНН.

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Проект закона №0858 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству предусматривают защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков. Также закон будет способствовать предотвращению противоправному захвату предприятий в аграрном секторе экономики.

Закон будет регулировать:

  •     неправомерное владение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе, путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков;
     
  •     захват имущества сельскохозяйственных предприятий;
     
  •     поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;
     
  •   противоправную остановку деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.

Напомним, депутаты запретили импорт электричества из России.

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Теги: противодействие рейдерству, ВР, законопроект
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