Нардепы приняли закон о противодействии рейдерству

Закон будет способствовать предотвращению противоправному захвату предприятий в аграрном секторе.

Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона №0858 о противодействии рейдерству. Соответствующее решение поддержали 362 народных депутата Украины, передает УНН.

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Проект закона №0858 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству предусматривают защиту имущественных прав собственников и пользователей земельных участков. Также закон будет способствовать предотвращению противоправному захвату предприятий в аграрном секторе экономики.



Закон будет регулировать:

неправомерное владение землями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями, в том числе, путем двойной регистрации договоров аренды земельных участков;



захват имущества сельскохозяйственных предприятий;



поглощение сельскохозяйственных предприятий путем противоправного присвоения корпоративных прав;



противоправную остановку деятельности сельскохозяйственных предприятий вследствие необоснованного наложения ареста на имущество и активы предприятий, силового противодействия их производственной деятельности.

Напомним, депутаты запретили импорт электричества из России.

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